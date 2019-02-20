الاتحاد الأوروبي “مستاء” من حملة أطلقتها المجر ضد المهاجرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه من حملة أطلقتها المجر ضد المهاجرين، باستخدام صورة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، والملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سروس.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مارغريتس شيناس، في مؤتمر صحفي، إن الشعب المجري يستحق معرفة الحقائق وليس المعلومات الملفقة”.

وأردف أن “انتشار نظرية مؤامرة سخيفة كهذه، بهذا الشكل، أمر صادم”.

وأطلقت الحكومة المجرية مؤخرا عبر حساباها الرسمي، على الاعلام الاجتماعي، “حملة توعية ” للشعب بشأن ” خطط الاتحاد الأوروبي للتشجيع على الهجرة”.

واستخدمت في الحملة ملصقا يضم صورة يانكر وسوروس

وقالت “من حقكم أيضا معرفة إلى ماذا تستعد بروكسل (..) يريدون تسهيل الهجرة عبر تأشيرة المهاجرين، وتطبيق سياسة توطين إلزامية (..) وبالتالي إضعاف حق الدول الأعضاء في الدفاع عن حدودها”.

وأواخر 2017 أقر البرلمان المجري مشروع قرار ضد “خطة الملياردير الأمريكي جورج سوروس التي تهدف لإعادة توطين اللاجئين في بلدان أوروبا”، ردا على إقرار البرلمان الأوروبي خطة سوروس. الاناضول

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