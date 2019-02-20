الدرديري: المسؤول الأمريكي أبلغنا رسائل مهمة

كشف وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عن التفاصيل الكاملة لزيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الأفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتر للسودان بينما أن المسؤول أبلغهم رسائل مهمة. وقال الدرديري إن زيارة المسؤول الأمريكي مهمة، وأشار إلى أن الزيارة تتعلق بالتطورات والتقدم المحرز حتى الآن في الحوار الأمريكي السوداني، وأضاف أن المسؤول الأمريكي أبلغ السودان رسائل مهمة على رأسها أن بلاده تعتقد أن الخيارات السودانية في معالجة المشكلة السودانية والأزمة الاقتصادية ينبغي أن تكون خيارات سودانية خالصة، وأشار الوزير حسب صحيفة الإنتباهة إلى أن المسؤول أكد على أنه لا تدخل أمريكي في هذا الخصوص، واعتبر الدرديري تقييم الجانب الأمريكي لمسار الحوار السوداني الأمريكي موضوعياً، مؤكداً أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الحوار، وقال: (يمكن أن نبني عليها لإبلاغ الحوار لغايته). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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