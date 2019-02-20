تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصدى : *المريخ يكتسح الموردة برباعية داؤد.. تيري والتش ويصلدوري النخبة بجدارة * القنصل حازم مصطفى يتكفل بعلاج بكري المدينة بألمانيا * الكاردينال : الزعفوري ليست لديه مؤهلات تجعله مدربا للهلال والغربال استحق الإشادة صحيفة قوون : Advertisements *رئيس الهلال يكشف أسباب عودة الكوكي والجنرال * الكاردينال :صرفنا أكثر من تسعة مليارات لرحلة زامبيا وسأتابع مباراة زيسكو من الملعب * نجوم الأزرق يرحبون بالثنائي ويتعهدون بحسم ملحمة الأحد .. والمجلس يطالب بتأجيل مباراتي العرب والشرطة *مريخ البطولة العربية يلتهم القراقير برباعية * الكاف يرفض طلب زيسكو بتقديم المباراة للسبت .. ومدرب نكانا يهرب لبتسوانا الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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