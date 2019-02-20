ابرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 20 فبريار 2019م

أخبار قناة الملاعب

المريخ العاصمي ينتصر على الموردة العاصمي بأربعة اهداف باستاد المريخ

الهلال السوداني يغاددر الى لوساكا بالخميس استعداداً للقاء زيسكو الزامبي الأحد القادم

أرتدي دنقلا يتغلب على الأهلي القضارف بهدف باستاد دنقلا

المريخ الجنينة والمريخ أم روابة يتعادلان سلبياً باستاد الجنينة

الاتحاد مدني يستضيف الهلال الفاشر عصر اليوم

صحيفة الزعيم :

فارس العرب في مطب الهلب الصعب

العرفاوي : لن نستهين بالموردة .الفريق يعسكر بتونس والحوافز تنهال على الأبطال

الزلفاني : المريخ منحني الشهره. سأواصل المشوار .وفلاح الحديد والنار يواصل المسيرة بأروع انتصار

محاولات لسفر المريخ فجر الغد…والفريق يعسكر بتونس.

الملاعب

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الخرطوم الوطني ينتصر على الأهلي الخرطوم بهدف باستاد الخرطوم

تأجيل مباراة المريخ العاصمي و الأمل عطبرة لتقام في وقت لاحق

الدوري التأهيلي: جزيرة الفيل مدني ينتصر على المريخ الدمازين بهدف باستاد الدمازين

الهلال بورتسودان ينتصر على سيدو الضعين بهدفين باستاد العين.

صحيفة المشاهد :

اخيرا تمخض ’’جبل الهلال’’.. ملف التدريب في يد ’’الجنرال’’

صلاح محمد آدم يغادر لزامبيا عبر الاثيوبية وتوقعات بظهوره في مران اليوم

عيسى وصلاح قادا المفاوضات والجنرال يوافق على منصب المدرب العام في حالة وصول الاجنبي

الهلال يعود للتدريبات عقب الراحة السلبية ويراجع مباريات زيسكو

’’الزعفوري’’ يطالب بتسوية مستحقاته من اجل مغادرة زامبيا

مطالبات لـ’’الطريفي’’ للاعتذار عن رئاسة القطاع الرياضي بالهلال

طاقم تحكيم مصري لمباراة الاشانتي كوتوكو ونكانا الزامبي

رئيس نكانا: جاهزون للاشانتي بعد انتصارنا على الهلال

مدرب المريخ الزلفاني: التأهل لنهائي كأس زايد طموح مشروع

المريخ المنتشي بالانتصار العربي يواجه تحدي القراقير اليوم



المسابقات: مريخ موردة في موعدها وتأجيل مباراة المريخ والامل

الاستئنافات ترد على ’’شداد’’ وتؤكد: اللجنة منتخبة من الجمعية العمومية ومستقلة من اجهزة الاتحاد

عبد العزيز سيد احمد: نظرنا لاستئناف الامل قانوني بحكم النظام الاساسي للاتحاد

مخرجات إيجابية للقاء رئيس الاتحاد العام بالامين العام لمجلس الرياضة

الخرطوم الوطني يكرر فوزه على الاهلي ويقترب من النخبة

اتحاد سيكافا يؤكد اقامة بطولة الناشئين بارتريا والسودان يشارك

السعودية تحتضن اول فعالية كروية نسائية خليجية تحت شعار ’’الكرة تجمعنا’’

نادر عطا يكتب في ’’رفيق الكلمة’’: المريخ هلال زمان.

صحيفة الصدى :

المريخ ينازل الهلب في لقاء ملتهب بالقلعة الحمراء الليلة

صدق أو لا تصدق : إتحاد شداد يرسل رده على شكوى المريخ إلى الفيفا بدلا من كاس !

داعم المريخ حازم مصطفى : دعمي للمريخ لن يتوقف. وإذا مشكلة الغربال مالية فالحل عندي