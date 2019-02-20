محمد عبدالله يقدم أوراق اعتماده سفيرا للسودان ببريطانيا

قدم السفير محمد عبدالله ادريس أوراق اعتماده لمدير إدارة المراسم بالخارجية البريطانية ونائب مدير المراسم الملكية السفير نيل هولاند سفيراً لجمهورية السودان لدى المملكة المتحدة، مما يتيح له ممارسة كامل مهامه حتى تقديم اوراق اعتماده لجلالة الملكة في الفترة المقبلة.
وذكر السيد السفير أن العلاقات بين السودان وبريطانيا تاريخية وقديمة وأشاد بدور بريطانيا في دعم السودان ثقافياً وإنسانياً عبر المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعاون الدولي DFID وأضاف انه لن يدخر جهداً للعمل والسعي الدؤوب لتطوير العلاقات بين البلدين.
من جانبه ذكر مدير المراسم البريطاني أن بريطانيا حريصة على علاقاتها مع الدول على المستوى الثنائي ، وقال ان بريطانيا ترحب بمشاركة السودان في قمة الاستثمار البريطانية الافريقية رفيعة المستوى المتوقع أن تتم خلال العام، وفي ختام اللقاء تمنى للسفير أن تكلل مهمته بالتوفيق والنجاح.
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