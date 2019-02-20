مساعد رئيس الجمهورية يدشن نفرة إسناد التعليم

يدشن الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية اليوم نفرة إسناد التعليم التي ينفذها الاتحاد العام للطلاب السودانيين والأمانة العامة لديوان الزكاة بمباني ديوان الزكاة والتي تحتوي على مشروعات الوجبة المدرسية والمستلزمات المدرسية ومشروعات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات دعم الخلاوي ومشروعات المراكز الخدمية بالجامعات ومشروع الدفتر الجامعي ومشروع سقيا الطلاب ومعينات الطالب المنتج"طلاب التدريب المهني".

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