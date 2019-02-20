نبيل الكوكي مدربا جديد للهلال السوداني.. للمرة الثالثة

أعلن نادي الهلال السوداني منذ نحو ساعة عن تعيين التونسي نبيل الكوكي مدربا جديدا للفريق خلفا لمواطنه إيراد الزعفوري الذي تم إنهاء التعاقد معه بسبب ضعف النتائج.

وينتظر أن يصل الكوكي ظهر اليوم إلى زمبيا أين يعسكر الهلال السوداني استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزمبي المنتظرة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف.

وسيشرف الكوكي على تدريبات مساء اليوم والذي طلب أن تكون في السادسة مساء أي ذات الميعاد الذي ستنطلق فيه مباراة الهلال أمام زيسكو الزمبي.

يذكر ان الكوكي كان غادر المحرق البحريني وفسخ عقده بالتراضي قبل تجديد العهد مع الهلال السوداني للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية.