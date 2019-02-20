الشرطة الألمانية تعثرعلى 17 قنبلة يدوية قرب محطة قطارات

عثرت الشرطة بمدينة دريسدن الألمانية، على 17 قنبلة يدوية داخل سيارة دفع رباعي بالقرب من محطة القطارات الرئيسية للمدينة.

وقالت إدارة الشرطة إنها احتجزت الشخصين اللذين كانا في السيارة، وهما شاب في السابعة عشرة، وآخر في الثامنة والعشرين من عمره.

كانت السيارة قد لفتت أنظار رجال الشرطة مساء أمس الاثنين، لأنها كانت تقف في مكان مخالف.

وحيث إن الشرطة شككت فيما إذا كان الشابان، وهما من البوسنة والهرسك" ،قد دخلا ألمانيا بشكل مشروع، فقد أقتادهما رجال الأمن إلى مركز تابع للشرطة الاتحادية.

وعثر موظفو الشرطة لدى تفتيش الشابين على مادة تشبه البنج، ولكن بكمية ضئيلة.

واستخدمت الشرطة كلبا بوليسيا للبحث عن أية مخدرات محتملة، ولكنها لم تجد مخدرات بل عثرت على القنابل اليدوية.

ولم تكشف الشرطة بعد عما إذا كانت هذه القنابل مهربة من خارج ألمانيا.

وفحص خبراء المفرقعات مدى صلاحية هذه القنابل للاستخدام. يشار إلى أن البوسنة كانت منطقة حرب أثناء الصراعات في منطقة البلقان في حقبة تسعينات القرن الماضي.