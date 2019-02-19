بريطانيا تجرد عروس داعش من جنسيتها

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية الليلة أن الحكومة جردت عروس داعش البريطانية شميمة بيجوم من الجنسية.
كان وزير الأمن البريطاني قال في وقت سابق إن مُناصرة داعش لديها الحق في العودة إلى المملكة المتحدة من سوريا كمواطنة بريطانيا قبل أن يقول وزير العدل إنه سيتم تجريدها من الجنسية.
وأشارت الجارديان في نبأ مقتضب إلى أن خطابا من وزارة الداخلية البريطانية أبلغ عائلتها أن وزير الداخلية ساجد جاويد أصدر أمرًا "بتجريدها من الجنسية البريطانية" اليوم الثلاثاء.
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