أسير فلسطيني يحرق نفسه احتجاجا على إجراءات الاحتلال

سادت حالة من التوتر الشديد منذ قليل بسجن النقب بفلسطين، وذلك بعد إقدام الأسير "إبراهيم النتشه" من القدس على حرق نفسه احتجاجا على إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى من منع الزيارات والاقتحامات والتفتيش العاري وتركيب أجهزة التشويش فى أقسام السجن، كذلك قطع رواتب الأسرى والمحررين من قبل السلطة.
وبحسب ما أكده مركز أسرى فلسطين للدراسات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن الأسرى وجهوا نداء عاجلا للفصائل والسلطة للوقوف بجانبهم ومساندتهم ضد تغول إدارة السجون عليهم.
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