قيادي في حماس يهدد باقتحام الحدود الإسرائيلية مع غزة

ولفت حماد، إلى أن حركته لا تهتم بمن يصعد لسدة الحكم في إسرائيل وأنها الجهة التي تطلق نذير الإنفجار، موجهاً رسالة للقادة الإسرائيليين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "سننتصر وسترحلون إلى مزابل التاريخ".
وتابع: "سنمضى قدماً في تحرير أسرانا وأقصانا وسنعلم أطفالنا كيف يحررون أرضهم"، مشدداً على أن غزة تزداد قوة من الناحية العسكرية.
يذكر أن حركة حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق عرف بـ "تفاهمات الهدوء" في نوفمبر الماضي بوساطة مصر والأمم المتحدة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة.
وحسب التفاهمات، فإنه من المقرر أن تخفف حماس من وتيرة المواجهة مع إسرائيل وتحديداً مسيرات العودة مقابل التخفيف التدريجي للحصار المفروض على القطاع وإدخال المنحة القطرية من الأموال والوقود على دفعات.
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