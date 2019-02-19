الافضل للبشير ان يرحل قبل الصيف.. بقلم دكتور احمد المعتصم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التدين خصوصا الاسلامي في السودان كان لحمه وسداه من الصوفيه وقد وفدت في معظمها من بلاد العراق والمغرب وموريتانيا وقد تماهت مع العادات والتقاليد السودانيه الموروثه من الحضارات القديمه ولم يعرف التاريخ اي تصادم او تشاكس طالما ان ديدن دعاتها الحسني والبعد عن اي اسلوب فظ ولذلك ائتلفت ووالفت…وفدت للبلاد في القرن الاخير بعض الجماعات من مصر والسعوديه وغيرها لم تكن لها ذات الاندماج حيث انها مالت للعنف والتطرف والاقصائيه وان وجدت بعض القبول من بعض القله وميلهم للسلطه وسعيهم لها او موالاتها بالحق والباطل .

السادة الصوفيه اشد مايميزهم هو الزهد والبعد عن السلطان..لذلك يعمل الحاكم لهم الف حساب لانهم اهل الحقيقه وان كانت تجئ في كلمات بسيطه وداله وصائبه فمن اخذ بها نجا وافلح.

الامام المهدي عندما اراد فتح الخرطوم خاطب من قدير اقطاب الصوفيه العبيد ود بدر وخوجلي وحمد…وعندما استلم العبيد الخطاب قال: العريس في قدير والسيره هنا تسير؟

وعندما فثح المهدي الخرطوم قال قولته المشهوره : نصرني اولاد العوين…كنايه عن العبيد ود ريا…وخوجلي ابوالجاز….وحمد ود ام مريوم

الشاهد في الامر ان الصوفيه اهل حكمه…ورد في التاريخ ابان فترة الحكم التركي ومع قيام الثورة المهديه كان رءوف باشا له اعتقاد في حكمة شيوخ التصوف فذهب للشيخ العبيد يساله عن المهدي ان كان حقيقيا المهدي.. ومدي ثورته..فاجابه الخليفة:

ان كان مهدي جيد لينا..وان كان مو مهدي شن لينا ..انا زولا خريف ( تصغير خرف) …اكان تسمع كلام الخريف..اركب بابورك وريف ( مصر) قبال الخرطوم تصيف ( المعركه)…سمع الباشا كلام الفقير ونجا بجلده..وخلفه غردون باشا…صاحب الصلف فلقي حتفه وصار عبرة….الشاهد ان البشير افضل له ان يرحل قبل صيف الخرطوم شديد الحرارة..!

دكتور احمد المعتصم