“التعليم العالي”: توقف الدراسة بـ(36) جامعة بسبب الاحتجاجات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الصادق المهدي، إن الأزمة الأخيرة والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الخرطوم وبعض الولايات، احتجاجات سلمية نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى وجود 36 جامعة حكومية توقفت بها الدراسة حفاظاً على الطلاب.

وقال خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في القاهرة، على هامش فاتحة أعمال الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إن السودان به 36 جامعة حكومية توقفت بها الدراسة حفاظاً على سلامة الطلاب.

وزاد “وزارة التعليم العالي ومن منطلق مسؤولياتها وحفاظاً على سلامة الطلاب تم تعليق الدراسة بالجامعات، لكونها بيئة خصبة لانطلاق تلك المظاهرات والاحتجاجات”.

وأشار بحسب ما نقلته شبكة الشروق – إلى وجود نحو (104) جامعات وكليات خاصة بها عدد من الطلاب الأجانب، من بينهم طلاب مصريون، مؤكداً انتظام الدراسة في حوالي 80% من الجامعات والكليات الخاصة.

وأضاف “ما حدث احتجاجات سلمية بسبب الأوضاع الاقتصادية وهذا أمر طبيعي”، مشيراً إلى أن تلك الاحتجاجات في طريقها إلى الانحسار، بعد تحسن الأوضاع التي كانت مسببة لها.

وأفاد بأن الملتقى السوداني والمصري في مجال التعليم العالي والبحث العالمي يستهدف تبادل المعارف العلمية بين البلدين الشقيقين، ناقلاً تحيات رئيس الجمهورية عمر البشير إلى نظيره المصري، مشيداً بكرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين وجدهما في أرض الكنانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)