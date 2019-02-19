"الاتصالات" تدعو الشركات لتجويد خدماتها

دعا مجلس وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، يوم الثلاثاء، الشركات العاملة إلى بذل مزيد من الجهود، وتجويد خدمات الاتصالات، وتوسعة تغطيتها الجغرافية حتى يتمتع كل مواطن على مستوى القطر بخدماتها.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه برئاسة الوزير جمعة بشارة أرور، سياسات الوزارة فيما يلي قطاع الاتصالات ومطلوبات الوزارة فيما يليها على مستوى برنامج إصلاح الدولة، وموقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واستمع المجلس في الصدد لتقرير من المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد مصطفى عبدالحفيظ، حول سير تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات.

ووجه المجلس بعد وقوفه على موقف تنفيذ الوزارة لما يليها في مصفوفة مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة، بالمضي قدماً في تنفيذ تكليفاتها في هذه الأطر.

كما أكد المجلس بعد اطلاعه على أوضاع العاملين من خلال تقرير رئيس النقابة الفرعية، اهتمامه بقضايا العاملين، والعمل على مزيد من التحسين لبيئة العمل، وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات.