تشكيل باير ميونخ الرسمي أمام ليفربول بدوري الأبطال

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء التشكيل الأساسي للبافاري :- حراسة المرمى : نوير. خط الدفاع : كيميتش - سولي - هوميلز - ديفيد آلابا. خط الوسط : مارتينيز - تياجو ألكانتارا - جيمس رودريجيز - جنابري. خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي - كومان.

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