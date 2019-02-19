المريخ يقهر الموردة برباعية في الدوري الممتاز

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الخليج 365 :

حقق المريخ فوزا كاسحا على الموردة باربعة اهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد المريخ لحساب المجموعة الاولي نالها محمد داؤود هدفين وهدف لسيف والتش ليرتفع بنقاكه الى 27 نقطة في المركز الاول وتجمدت الموردة في 17 نقطة .

انطلق الشوط الاول سريعا من جانب المريخ الذي لعب بتشكيلة جديدة في مباراة اليوم وقاد له اللاعب التاج ابراهيم هجمة عادت من دفاع الموردة

هدف سريع

احرز اللاعب محمد داؤود هدفا للمريخ في الدقيقة الثامنة من تمريرة اللاعب محمد حقار

حاولت الموردة تعديل النتيجة وقادت عدة طلعات عبر الجزولي وعنكبة لكن دفاع المريخ وحارسه كانوا لها بالمرصاد

حصل اللاعب حقار على بطاقة صفراء بسبب تعطيله اللعب

ارسل اللاعب محمد حماد عكسية محسنة لكن سيف مالك لعبها رأسية تمر فوق العارضة

تواصل بحث الموردة نحو تعديل النتيجة ويسدد اللاعب عنكبة في الشباك سكنت الكرة داخلها لكن سبقتها حالة تسلل من حكم اللقاء.

اعتمدت الموردة على الارسال الطويل للوصول الى شباك المريخ طوال زمن الشوط الاول ولم يغير الهلب من استراتيجيته مما سهل من مهمة لاعبي المريخ في اقتناص الكرات التى وصلت الى دفاع المريخ.

حصلت الموردة على مخالفة نفذها الجزولي تصطد بالجدار الدفاعي وتمر الى الحارس منجد النيل الذي تسلم الكرة وقاد بها هجمة لكن فقدها المريخ سريعا .

نشطت العاب الموردة وقاد مسلم الطيب هجمة حولها المدافع التاج ابراهيم الى ركلة زاوية تقدم لها اللاعب فيصل موسى في حدود الدقيقة 32 لعبها عكسية الى عنكبة لمسلم الطيب ارسلها عكسية ابعدها مجددا التاج ابراهيم قابلها فيصل موسي سدد فوق العارضة ضربة مرمي للمريخ .

بالمقابل حاول المريخ تنشيط الجبهة الهجومية وقاد له اللاعب التش طلعة هجومية تصل الى سيف افتقدت الدقة والتركيز في الجزء الاخير من ملعب الموردة ويبعدها الدفاع الى وسط الملعب في حدود الدقيقة 34 من الشوط الاول .

كثف الهلب من هجمات وحصل على ركلة زاوية في الدقيقة 37 نفذها اللاعب مسلم الطيب خلصها دفاع المريخ الى جانبية تجد اللاعب أكرم التوم يلعبها الى فيصل موسى يسدد في المرمي يبعدها منجد النيل هدف محقق للموردة تصل إلى اللاعب الريح على ويسدد في المرمي برأسية يبعدها مجددا منجد الى ركلة زاوية .

ابعد الحكم الرشيد محمد خير مدرب المريخ الزلفاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول بسبب احتجاجه على قرار الحكم .

طرد مسلم الطيب

طرد الحكم اللاعب مسلم الطيب بالبطاقة الحمراء لاعتدائه على اللاعب خالد النعسان .

توتر الاجواء

توترت الاجواء داخل استاد المريخ بعد طرد اللاعب مسلم الطيب والمدرب الزلفاني في الدقيقة 45 من الشوط الاول لتنتهي الحصة الاولى بتقدم المريخ بهدف اللاعب محمد داؤود .

مع بداية الشوط الثاني اجرى مدرب المريخ تعديلا بخروج الحارس منجد النيل وحل في مكانه محمد المصطفي

حصل المريخ على ركلة زاوية نفذها اللاعب التش ابعدها فيصل موسي تصل الى التاج ابراهيم قاد منها هجمة ابعدها الدفاع .

انطلق اللاعب التش بكرة وراوغ اثنين من المدافعين وسدد في المرمي تسلمها الحارس محمد عبد الله.

حصلت الموردة على ركلة زاوية نفذها موسى الزومة ابعدها محمد المصطفي تجد فيصل موسى وسدد فوق العارضة في الدقيقة 12 من الشوط الثاني .

رد المريخ بهجمة خطيرة عبر اللاعب التش لكن الدفاع أبعدها الى ركلة زاوية من الجهة الجنوبية الشرقية لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمي.

سدد اللاعب محمد حامد التش في المرمي حولها الحارس الى ركلة زاوية بإعحوبه وسط دهشة الجماهير التي تابعت المباراة نفذها اللاعب محمد حقار تمر إلى ضربة مرمي في الدقيقة 15 من الشوط الثاني .

هدف ثاني

أضاف المريخ الهدف الثاني عبر اللاعب سيف تيري في الدقيقة 18 من الشوط الثاني ليقتل اللقاء تماما ويضع الموردة تحت الضغط ويريح أعصاب جماهيره التي تابعت المباراة .

حصل المريخ على ركلة زاوية سدد منها النعسان تصويبه لكن تمر ضربة مرمي

هدف ثالث

أحرز اللاعب محمد داؤود الهدف الثالث للمريخ في الدقيقة 21 من الشوط الثاني ليطلق رصاصة الرحمة على الموردة .

تراجعت الموردة بعد الهدف الثالث لأجل الحفاظ على الثلاثية وعدم تقبل أهداف جديدة حفاظا على الجانب المعنوي للاعبيها .

خلص عنكبه كرة من الجس وسدد في المرمي تسلمها الحارس محمد المصطفي على دفعتين .

أجرى مدرب المريخ تعديلا بخروج اللاعب محمد داؤود وحل في مكانه اللاعب رمضان عجب .

حصل اللاعب عنكبه على بطاقة صفراء بسبب ( لعبة خشنة ) مع مدافع المريخ الجس .

أجرى مدرب الموردة جبره في الدقيقة 33 تعديلا بخروج عنكبه وحل في مكانه إمام عباس .

نشطت العاب الموردة في الجزء الأخير من المباراة وقاد لها اللاعب محمدو هجمة أبعدها العجب .

نقض الحكم هدفا للمريخ في الدقيقة 37 أحرزه النعسان بحجة التسلل .

هدف رابع للمريخ

في الدقيقة 40 أحرز اللاعب محمد حامد التش هدفا رابعا للمريخ من كرة لعبها خادعة سكنت الشباك .

اجرى مدرب المريخ تعديلا بخروج التاج يعقوب وحل في مكانه محمد الرشيد .

حصل المريخ على ركلة زاوية في الدقيقة 45 من الشوط الثاني نفذها العجب أبعدها الطاهر الحاج الى ركلة زاوية مجددا قابلها النعسان تصطد بالقائم تمر إلى ضربة مرمي للموردة .

أهدر اللاعب سيف تيري هدفا محققا بعد ان تخلص من اثنين من المدافعين والحارس لكن المدافع تابع الكرة وأبعدها .

حصلت الموردة على ركلة زاوية لكنها لم تستفد منها بعد ان ابعدها الدفاع الى وسط الملعب لينتهي اللقاء بفوز المريخ على الموردة باربعة اهداف نظيفة .