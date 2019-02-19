خلال مؤتمره الصحفي “الوطني” القانون في مواجهة الأحزاب..والبينة على من ادعى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الأمة القومي بداره مؤخراً، ناقش مآلات الواقع السياسي الذي يتصدره المشهد السياسي المتعلق بحركة الاحتجاجات الداخلية وما يمكن أن تقوم به تلك القوى السياسية وظهر في ذلك الوقت ولأول مرة ما يسمى بتجمع المهنيين إلى جانب بعض الأحزاب المعارضة ، ولكن اللافت في بيان تلك القوى السياسية، أنها أشارت إلى أنها ستلجأ إلى القوة لمواجهة الحكومة. تلك الإشارات واجهتها الحكومة بتصريح لوزير الدولة بالإعلام حذر فيه من ممارسات خارج إطار القانون. وفي الوقت الذي تمسكت بإتاحة الحريات، هددت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة بعض الأحزاب المعارضة والتي قال إنها ستكون وفق الأحداث التي ترتكب. وربطت الحكومة تلك التطورات بما تم من جرائم قتل لبعض أفراد الشرطة في التظاهرات الأخيرة، وأرادت بذلك إعمال مبدأ القانون وفرض هيبة الدولة للذين يروجون للعنف. (الصيحة) أجرت مقابلة مع وزير الدولة بالإعلام، مأمون حسن، و في المقابل طرحنا بعض الأسئلة على القيادي بالمؤتمر الشعبي د.كمال عمر فماذا قالا.

أجرى المقابلة:صلاح مختار

· وزير الدولة بالإعلام مأمون حسن

· حديثي ليس ردة والحكومة متمسكة بإتاحة الحريات ولكن..

· الدولة لا تستقصد أحداً، ولكن تنفذ القانون وتفرض هيبة الدولة

*ماهي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضد بعض الأحزاب؟

إذا رجعت إلى مؤتمر المعارضة بدار حزب الأمة تجد أن هؤلاء الأشخاصخاصأ استخدموا إشارات لاستخدام العنف، وقالوا إن الخيارات أمامهم متاحة، ونحن عندما قلنا هذا الكلام قلنا إن الممارسات المربوطة بقضية العنف، والخروج عن النسق السياسي المعروف والمتاح للأحزاب ممارسته وفق الدستور الذي ينظمه القانون هو المتاح.

*ولكن اعتبر البعض حديثك ردة؟

التصريح أو الحديث ليس فيه ردة، لأن الحكومة في مواقفها مرتبطة بإتاحة الحوار، ولأن الحوار هو السبيل الأجدى لحلحلة كل قضايا السودان، والحكومة تؤكد على القضية المتعلقة بإتاحة الحريات، وفق القانون أو وفق الدستور وما ينظمة القانون بشكل كبير، والحكومة سوف تحرص على حماية البلاد كما قلت من أي متجاوز سواء أكان من المنظومة السياسية أو من منظومات أخرى . والحكومة تؤكد على قضية الحريات وإتاحتها والدليل على ذلك شكل الممارسة الحاضرة.

*ولكن المعارضة ترى أن التصريح يعارض أو يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني؟

لا، لا، الأمر غير متعلق بأي جانب من جوانب الحوار الوطني. الحكومة ظلت تعتبر الحوار الوطني وما تم فيه من إنجاز أحد المكتسبات الوطنية التي يعض عليها بالنواجز، وهي الدليل لكل الأعمال التي تقوم بها الدولة خاصة أن حكومة الوفاق الوطني والقوى الممثلة فيها هي نتاج هذا الحوار ، بالتالي لاتراجع عن الحوار الوطني بل المزيد من إنفاذ مطلوباته وتوصياته، وهي واحدة من المسائل الإساسية التي تمثل الأجندة اليومية للجهاز التنفيذي في الحكومة بشكلها الكبير.

*ذهب بعض المعارضين إلى وصف الحديث بأنه نكسة في الخطاب الإعلامي للمؤتمر الوطني كيف ترى ذلك؟

حين لا يؤخذ التصريح في سياق آخر ويحمّل أكثر مما يشير إليه القصد بما تم الحديث عنه أو الإشارة إليه، لا يعبر عن نكسة للخطاب الوطني.

*هل التصريح مقدمة لإجراءات تطال بعض الأحزاب ؟

في أي قضية إذا كان أي شخص ينطلق من منطلقات سياسية أو كل ما يتجاوز القانون . بالتالي القانون تنفذه الجهات المختلفة في الحدث المحدد. ولكن ليس هنالك الآن إشارة إلى أي جهة وانما هي رد على الجوانب المتعلقة بإشارة قوىً سياسية إلى قضية العنف، تبريراً لممارسة العنف، وهي الآن ظاهرة، ونتاج لها على أرض الواقع ماتعرض له الشرطي من أحداث ممارسة عنف تجاوز لقضية السلمية في ممارسة الحق نتج عنها استشهاد الشرطي وهو المقصود بحديثي .

*ولكن هل الحديث موجه إلى قوىً بعينها؟

الدولة سوف تقوم بواجبها بمسؤولية، ليس لديها استهداف لشخص، ولكن إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة تجاه من يمس الجوانب المتعلقة بأمن الدولة، والمواطن والخروج عن النسق القانوني أياً ما كان. الحكومة تتعامل مع كل القوى السياسية على حد سواء وتتعامل مع أي سوداني موجود تحت سماء هذا البلد أن يؤمن بهذا السودان ومن حقه يمارس مطلوباته، وفق الموجود ،ولكن ليس لديها استهداف، ولم توجه تحذيرات، وليس لديها اي جانب متعلق بجوانب احترازية.

· القيادي بالمؤتمر الشعبي د. كمال عمر

التصريح غير موفق ومخالف للدستور

ما شايف ممارسة ضد القانون أو الدستور والأحزاب دورها متخلف

*على خلفية تصريح الحكومة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية في مواجهة بعض أحزاب المعارضة على خلفية الأحداث الأخيرة كيف ترى ذلك؟

التصريح غير موفق، وواضح أن التصريح مخالف للدستور والقانون، وأعتقد أن الحكومة بهذا التصريح تخالف القانون صراحة، لأن حق التظاهر تحدث عنه رئيس الجمهورية قال فيه (سمحنا للناس بحرية التعبير) هي حرية تعبير منصوص عليها في الدستور، وكذلك حق الاحتجاج، وأن كل الاحتجاجات كانت سلمية.

*ولكن يقصد الممارسات غير القانونية؟

لم نشاهد أي نهب أو كسر أو حريق خلال عمليات الاحتجاج، بالتالي الحكومة يبدو أنها متراجعة سياسياً ودستورياً، بذلك التصريح ، ولذلك هذا التصريح يضاف إلى مجموعة انتكاسات في التعامل مع المظاهرات ، ويبدو من التصريح أن الحكومة في طريقها إلى إغلاق كل المنافذ لحل المشكلة.

*ما هي الممارسات غير السياسية خارج إطار القانون حتى تتخذ في مواجهتها إجراءات؟

ما شايف ممارسة ضد القانون أو ضد الدستور، بالعكس الأحزاب دورها الآن متخلف عن حق التظاهر، وأن الحركة الآن بتاعة الشعب السوداني و ( فيها ناس ما سمعوا كلام أحزابهم السياسية) ولذلك أي محاولة لتكميم الأفواه لحصر العمل السياسي وتعليق العمل السياسي يدخل في إطار الدولة البوليسية.

*هل التصريح استباق لإجراء ضد بعض القوى التي صرحت بأنها ستلجأ للعنف؟

أنا اعتقد ذلك من خلال حيثيات ابتدائية بإجراءات قادمة من الحكومة، وهذه حيثيات تمهيدية في قتل حرية التعبير والعمل السياسي.

*ولكن حديث بعض القوى السياسية بأنها ستلجأ إلى العنف دليل ضدها؟

عندما تتحدث عن إجراءات قانونية، وإجراءات تنطلق من القانون بفتح بلاغات جنائية، واللجوء إلى النيابات طبعا هنالك إجراء آخر ،وهو الإجراء الأمني ،محاولة استغلال سلطة الأمن في تقييد الممارسة السياسية، غالباً الحكومة تلجأ لذلك المنحى ،والاستفادة من القانون. ولكن في نفس الوقت الذي تقول فيه الحكومة أنها ذاهبة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. بالتالي الأمر متناقض مع الحريات السياسية ومع خطاب الحكومة وهو مختلف من خطاب الشارع ومختلف من خطاب كتائب ظل. واعتبر ذلك الخطاب متخلفاً في الساحة ،وفي تقديري الحكومة ماعندها حل في الوقت الراهن سوى الحل الأمني.

*الأ يتعارض ذلك إذا صح مع الممارسات وفق القانون وكفالة الحريات؟

بالتاكيد القصة متعارضة مع الحريات، ومع مخرجات الحوار الوطني ومع الدستور الانتقالي الحالي ،وهذه نكسة للخطاب السياسي والإعلامي للمؤتمر الوطني.