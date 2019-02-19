المظاهرات الاخيرة …والخروج من الجب السياسي ..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حتي لا تصل الامور الي الفراغ الذي تحاول المعارضة رمي البلاد في قاعه ، لابد من التعامل بوعي وحكمة مع كل الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك لتلافي الازمة الراهنة بكل مضاعفاتها الحالية ، فالاحتجاجات والمظاهرات في عدميتها القاتلة وبشعاراتها لن تقود الي الي اللاشيء ، فهي لن تسقط السلطة القائمة ولن تقيم بديلاً ، كما ان السلطة لابد لها من اجراء الاصلاحات المطلوبة ومعالجة كل القضايا والاسباب التي ادت الي التظاهر وخروج بعض الشباب غير المسيس الي الشارع وسد ذرائع المسيسين و اغلاق الطريق امامهم من اشاعة الفوضي ونشر الفتنة بين الناس.

الوعي والحكمة يقتضيات من الجميع في الحكم والمعارضة ، من النظر الي الامور بعين بصيرة ، تستطيع ان تنفذ الي ما وراء ما يجري ، وتقع مسؤولية كبيرة علي المعارضة بضرورة إنتباهها لما تحرض عليه و تدعو له ، فغير العزلة الداخلية للتظاهرات وانصراف الشعب عنها ، هناك عدم تجاوب من المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي بعد مضي شهرين علي هذه التظاهرات ، فالعالم غير انه مشغول بملفات اخري تبدو بالنسبة اليه اكثر اهمية ، لم يأبه لكل هذه الضجة الصادرة من الخرطوم ، وما صدرت من ردود افعال غربية ضئيلة جداً لا تكاد تسمع بالأذن او ترى بالعين المجردة ، كما ان المحيط العربي والافريقي يقف بلا ادني مواربة او شك مع الحكومة ولم يوجه اليها أي انتقاد بل سارعت دول مهمة في المنطقة باستقبال الرئيس البشير ومسؤولي الحكومة وبعضها قام بارسال وفود وممثلين عنه لاعلان وقوفه مع الحكومة و دعمه غير المحدود لها في تحقيق الامن والاستقرار .

السبب في الموقف الدولي والاقليمي يمكن تلخيصه في نقطتين هامتين هما :ـــ

اولاً : الشعور ان الاحتجاجات علي الوضع الاقتصادي كانت عادية ولا غبار عليها واستجابت لها الحكومة بسرعة في الاعتراف بمطالبها وسعيها لحل الضائقة المعيشية المعلومة باسبابها ، وليس هناك مبرر للاحزاب السياسية المعارضة ان تركب الموجة وتحاول تغيير قواعد اللعبة والعمل علي خلق البلبلة وعدم الاستقرار وهناك فرصة لازاحة المؤتمر الوطني عبر الانتخابات في 2020 م .

ثانياً : وجود حكومة ذات قاعد عريضة تتكون من المؤتمر الوطني و أحد الاحزاب التاريخية الكبيرة وهو صاحب الاغلبية الثانية في برلمان 1986 وهو الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ووجود احزاب اتحادية اخري وهي فصائل منشقة عنه ، ثم وجود احزاب منسلخة عن حزب الامة تمثل التيار الاوسع والقيادات المعروفة في حزب الامة القومي ، بجانب احزاب الحوار الوطني وحركات دارفور المسلحة التي وقعت اتفاقيات سلام ، وقوى سياسية اخري من شرق السودان ، كل هذا الطيف الحكومي عند المجتمع الدولي والقوي الاقليمية اكثر اهمية واكبر حجماً و اكثر تنظيماً من احزاب المعارضة ، ويمكن لهذا التحالف الحكومي ان تكون له واجبات ومسؤوليات ويسعي للالتزام بها اكثر من أي ائتلاف اخري ولديه خبرة في ادارة البلاد افضل من أي مكونات اخري ، و قواسمه المشتركة اكثر بكثير من القواسم المشتركة لأحزاب المعارضة التي لا يمكنها أن تتفق علي رؤية موحدة و برنامج متفق عليه .

من هنا فإن المجتمع الدولي و الإقليمي ينظر إلي ما يجري في البلاد ليس من باب المواقف العاطفية أو دوغما الايدولوجيا ، هناك رغبة و إرادة دولية في الحفاظ علي هذا الجزء من افريقيا متماسكاً وموحدا لضرورات ظرفية علي الاقل تتعلق بالامن الاقليمي والدولي ومنع الانفلات والفوضي ، فليس من الحكمة المغامرة ببدائل اخري قد تزيد من معدلات الفوضي وتسهم في تشظي المنطقة و وجلوسها فوق براميل بارود وعلي فوهة بركان لا يعرف الي أي مدي سيقذف حممه ولهيبه ….؟

اذا كانت عوامل الداخل ليست في مصلحة التظاهرات والنشاط المعارض ، بل ستكون سببا في فشله والدليل انحسار موجة التظاهر وتبخره في الهواء ، فإن عوامل الخارج الظاهر منها والمستتر ليست في صالح التظاهرات لتحقيق نتيجة عاجلة واقتلاع النظام الحاكم من جذوره ، يتوجب اذن علي الجميع وخاصة المعارضة البحث عن مخارج آمنة من هذه الحالة ، وتغليب الحل السياسي والتراضي علي ان الانتخابات المقبلة هي الفيصل بين الفرقاء السياسيين ولا سبيل لانتقال السلطة الا عبر صناديق الاقتراع وليس بالقبضات الغاضبة ولا الاصوات العالية او الشعارات المهتاجة التي ما قتلت ذبابة …!