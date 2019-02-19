نبيل الكوكي يدلي بأول تصريح بعد عودته لتدريب الهلال للمرة الثالثة

شهاب محمد - الخرطوم - الكوكي

الخليج 365 :

أكد المدرب التونسي نبيل الكوكي، أنه سيعود رسميًا إلى الهلال السوداني لخوض تجربة ثالثة معه.

وقال الكوكي في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء: “أنا الآن في طريقي إلى زامبيا حيث يتواجد الهلال السوداني، وسأشرع في تدريبه بعد أن اتفقت مع إدارة الفريق السوداني على كل التفاصيل”.

وأضاف الكوكي قائلا: “منذ 4 أيام أعطيت الموافقة لإدارة الهلال السوداني لكن تأخر التحاقي بالفريق، حتى حين سويت الأمور مع المحرق البحريني الذي تشبث بخدماتي لكني توصلت معهم إلى اتفاق في نهاية الأمر.

وختم نبيل الكوكي حديثه قائلًا: “أعرف جيدًا الهلال السوداني، سبق أن نجحت معه في تجربتين سابقتين، اتفقنا على الأهداف وإن شاء الله سنحققها”.

ويستعد الهلال لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، يوم 24 فبراير / شباط الجاري، على ملعب الأخير “ليفي مواناواسا ستاديوم”، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.