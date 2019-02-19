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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بخلاف ما كانت تجده طلاتها على منصات التواصل الاجتماعي من إعجاب وتشجيع واجهت الفنانة الجماهيرية ندى القلعة مؤخراً استنكاراً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدى أكثرهم ملاحظات سلبية في حقها بسبب إحيائها لحفلات في الظروف التي تشهدها البلاد من احتجاجات وتوتر سياسي.
وكتب العديد من المتابعين تعليقات حول حفلاتها حيث كتب أحدهم :(ندى يعني وين موقعها من الإعراب من الحاصل في الشارع السوداني) وكتب آخر وهو يخاطبها مطالباً بأن تردد أغنيات وطنية حيث قال:(ي ريت تكوني وطنيه شوية وتغني أغاني وطنية) وأكد معلق بأن ( الحصة وطن والحصة مواكب هي أيام وقفتها مع الوطن سافرت).
كانت هذه تفاصيل خبر مواقع التواصل تستنكر حفلات ندى القلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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