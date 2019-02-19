بالفيديو : فتاة سعودية تعلن رغبتها في الزواج وتشترط أن يكون سوداني أسود البشرة وأن يغني لها (كدا يالترلا)

أثارت فتاة ملثمة ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب أشار عنوان المقطع المنشور إلى إنها من السعودية – أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي برغبتها في الزواج حيث اشترطت عدة شروط كانت سبباً في جدل كثيف بين المتابعين.

وتمثلت شروط الفتاة في إنها ترغب في الزواج من رجل سوداني أسود اللون وأن يكون زواجهما على الإنترنت وعبر (الواي فاي) كما أشارت إلى ضرورة أن يغني لها كل صباح عقب استيقاظها من النوم الأغنية الشعبية السودانية (كدا كدا يا الترلا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)