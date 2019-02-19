(الوطني) بالجزيرة يوجه عضويته بالاهتمام بمعاش الناس

انتخب حزب المؤتمر الوطني بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة في مؤتمره العام، يوم الثلاثاء، بمشاركة 431 عضواً، تاي الله أحمد فضل الله رئيساً للحزب بالمحلية، ووجه عضويته بالاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الاستراتيجية.

وانتخب المؤتمر الذي التأم بمحلية الكاملين، 180 عضواً لهيئة شورى المحلية وتصعيد 47 عضواً لمؤتمر الولاية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية مبارك محجوب، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التزام الحزب بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني للوصول للديمقراطية الراشدة.

وشدد بحسب شبكة الشروق – على ضرورة الالتزام بأدب الخلاف وقبول الرأي والرأي الآخر، ومراعاة الثوابت والقيم والحفاظ على مكتسبات البلاد في الممارسة السياسية، داعياً عضوية حزب المؤتمر الوطني للاهتمام بمعاش الناس وإدارة الموارد للخروج من الأزمة الاقتصادية العابرة.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية المنتخب، أن المؤتمر جسد الحراك السياسي الكبير الذي انتظم المحلية لاستكمال حلقات الديمقراطية.

وأرجع تاي الله التفلتات الأمنية في بعض الولايات للمشروع العلماني والتطور التقني، مستعرضاً جهود الحزب في إنجاح الحوار الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)