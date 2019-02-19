الحكومة تشدد على جودة خدمة الاتصالات وتوسع نطاقها

استعرض مجلس وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات في اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة وزير الإعلام بشارة جمعة ارو ، سياسات الوزارة فيما يلي قطاع الاتصالات ومطلوبات الوزارة فيما يليها على مستوى برنامج إصلاح الدولة وموقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واستمع المجلس في هذا الصدد لتقرير من المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد مهندس مستشار مصطفى عبد الحفيظ حول سير تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، حيث شدد المجلس على ضرورة بذل الشركات العاملة مزيداً من الجهود على مستوى جودة خدمات الاتصالات وتوسعة تغطيتها الجغرافية حتى يتمتع كل مواطن على مستوى القطر بخدمات الاتصالات.

ووجه مجلس وزير الإعلام والاتصالات بحسب وكالة السودان للأنباء بعد وقوفه على موقف تنفيذ الوزارة لما يليها في مصفوفة مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة، وجه بالمضي قدما في تنفيذ تكليفات الوزارة في هذه الأطر، كما أكد المجلس بعد اطلاعه على أوضاع العاملين بالوزارة من خلال تقرير رئيس النقابة الفرعية اهتمامه بقضايا العاملين والعمل على مزيد من التحسين لبيئة العمل وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)