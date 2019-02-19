السودان يكشف عن لقاءات مع مسئولين في إثيوبيا خلال أيام

كشف وزير الدولة بالخارجية السوداني؛ أسامة فيصل؛ عن لقاءات مرتقبة خلال الفترة المقبلة بين المسئولين في السودان وإثيوبيا على مختلف المستويات. جاء ذلك اجتماع عقده نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف اليوم (الثلاثاء) بالقصر الجمهوري بالخرطوم؛ مع مسئولين بالخارجية عن ترقية وتطوير العلاقات مع الجارة إثيوبيا. Advertisements وقال فيصل في تصريحات صحافية أن الاجتماع ناقش رفع مستوى التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين. وأضاف أكدنا العلاقة الإستراتجية مع إثيوبيا؛ وتطرقنا إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين.

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