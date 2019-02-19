لاسارتي يحدد بديل رمضان صبحي

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالأنجولي جيرالدو دا كوستا في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في مباراة الغد أمام الداخلية بدلا من رمضان صبحي الذي يغيب عن اللقاء للإيقاف.
وبات جيرالدو الأقرب لتعويض غياب رمضان صبحي بعدما اعتمد عليه المدرب الأوروجوياني في مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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