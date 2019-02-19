تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع

واصل الجنيه السوداني اليوم (الثلاثاء) انخفاضه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي (السوداء)؛ مع ثبات في سعر الصرف الرسمي.

وبلغ سعر الدولار (٧٠) جنيها سودانيا؛ كاش و(٨٣) سعر حساب الشيك؛ مقابل (٤٨) جنيها سعر صرف آلية السوق الرسمية.

كما تصاعدت قيمة العملات العربية أمام الجنيه مسجلة أعلى سعر لم تصله من قبل؛ وسجل الدرهم الإماراتي والريال القطري والريال السعودي (٢٠ ) جنيها بتحويلات السوق السوداء؛ واقترب الجنيه المصري من حاجز (٤) جنيهات سودانية.

وفي جولة لـــــــــ(السودان ٣٦٥) في الأسواق أكد تجار جملة بسوق حلة كوكو شرق النيل؛ ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأسبوع الجاري؛ رغم ضعف القوى الشرائية للمواطنين.

وقال التاجر محمد حمدان؛ أن سعر كيلو السكر بلغ ٣٢ جنيها؛ وارتفعت أسعار زيوت الطعام واللحوم والخضروات؛ بجانب ارتفاع طفيف في أسعار التوابل.

وتوقع التجار؛ أن تستمر الأسعار في التصاعد خلال الفترة المقبلة؛ إذا تواصل انخفاض قيمة الجنيه.

وارجع متعاملين في السوق السوداء؛ تصاعد سعر الدولار؛ إلى حالة الندرة والشح من نقص احتياطي البلاد من النقد الأجنبي؛ وأشاروا إلى أن الجنيه السوداني يفقد يوميا من قيمته؛ وأضافوا إلى أن الأسبوعين الماضيين شهد انخفاض مايقارب (10) عشرة جنيهات مقابل الدولار الواحد.

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وتوقع متعامل في السوق السوداء فضل حجب اسمه في حديثه لــ"السودان 365" ؛ أن يواصل الدولار صعوده خلال الأيام المقبلة؛ رغم الإجراءات الأمنية المتواصلة للسلطات تجاه تجار العملة.

وتتهم السلطات السودانية؛ تجار السوق السوداء بالمضاربة في سعر الصرف مما يؤدي إلى ارتفاع غير حقيقي في أسعار الدولار.

وفقد الجنيه السوداني أكثر من 60٪ من قيمته؛ بفقدانه 70 ٪من إيرادات النفط بانفصال الجنوب في العام 2011.

وقال جهاز الإحصاء المركزي في السودان الأسبوع المنصرم؛ أن معدلات التضخم لشهر يناير الماضي انخفضت من 74 الى43 .

ويشكك خبراء اقتصاديون في صحة أرقام الإحصاء المركزي؛ في ظل انخفاض قيمة الجنيه الشرائية؛ وعدم انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وضخ البنك المركزي مطلع الأسبوع الجاري 200 مليار جنيه سوداني؛ للصرافات الآلية لحل مشكلة السيولة الخانقة.