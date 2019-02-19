نائب البشير يتعهد برعاية برامج الشباب

قال النائب الأول للرئيس السوداني؛ الفريق أول ركن بكري حسن صالح؛ أن الشباب يمثلون عماد إستراتيجية الدولة لبناء أمة ناهضة.

وأكد لدى لقاءه اليوم ( الثلاثاء) رئيس اتحاد الشباب؛ التزام الدولة رعاية برامج الشباب؛ والحوار الشبابي تحت شعار " منتدى شباب السودان لبناء المستقبل"؛ الذي يشمل اثني عشر محوراً تغطي كافة القضايا الشبابية.

ومن جانبه نقل رئيس الاتحاد محمود أحمد محمد؛ تعهد نائب الرئيس؛ برعاية الجائزة السنوية للاتصال التي ينافس فيها أكثر من 86 ألف شاب وشابة عبر 243 تطبيق شبابي تخدم مجالات الصحة والتعليم والحكومة الالكترونية في منتصف أبريل القادم.

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وقال محمود أن رئاسة الجمهورية أكدت على رعايتها ذوي الإعاقة الذي يستهدف تدريب وتشغيل ألف شابة عبر مشروعات استقرار الشباب بشراكة مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف رئيس الاتحاد انه تمت مراجعة مشروعات الشباب والتي تتضمن مشروع إنتاج يستهدف أكثر من 45 ألف شاب وشابة ومشروع المحاور بشراكة مع شركة زادنا عبر 200 محور تستهدف 14 ألف شاب وشابة بجانب مشروعات تشغيلية وتمويلية لأكثر من 25 ألف شاب وشابة.