الصين تبدي رغبتها الاستثمار في المعادن بالسودان

قال المدير العام للأبحاث الجيولوجية الصينية؛ لين شان؛ نسعى الى بناء شراكات أكبر في قطاع المعادن والتعدين في السودان.
وأكد خلال مشاركته في ملتقى التعدين الدولي الرابع بالخرطوم اليوم (الثلاثاء) نجاح نجاح شراكاتهم في كافة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع؛ وأضاف أن للهيئة خبرات لأكثر من 60 عاما؛ وكان لها الفضل في استكشاف جميع المعادن في الصين.
من جانبه قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية؛ مجاهد بلال طه؛ جاهزيتهم لتقديم كافة اوجه الدعم في مجال التعاون المشترك في قطاع المعادن.
وكشف عن اتفاق لتوقيع مذكرة تفاهم يتم فيها وضع الخطط العامة لتطوير التعاون في مجال التعدين بالوصول إلي شراكة إستراتيجية.
وداعا بلال الشركات الصينية الى الدخول في الاستثمار بقطاع التعدين بالسودان .
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