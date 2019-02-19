57.900 مليار دولار الاستثمارات بالتكنولوجية المالية عالميا

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أسامة حسن فتوح إن الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية بلغت 57.900 مليار دولار حول العالم خلال النصف الأول للعام الماضي فقط، مشيرا إلى أن العالم يشهد انتقال متسارع نحو الاقتصاد غير النقدي بفضل التكنولوجيا المالية.
وحسب وكالة الانباء السودانية سونا قال خلال مخاطبته منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الالكتروني الذي عقد اليوم بكورنثيا إن التحول ومواكبة التقنية الحديثة أصبح أمرا حتميا لتحقيق الاستقرار المالي .
ولفت إلى ضرورة تحقيق التوازن المالي للمصارف والجهات الرقابية بالحفاظ على سلامة ومتانة القطاع وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي وذلك بتعزيز سلامة المصارف والاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أنها أهم الآليات لتطبيق الشمول المالي .
وأكد فتوح أن أهمية الشمول المالي تتمثل في تعزيز التمويل الرقمي للوصول للمناطق النائية كما وفر خدمات مصرفية أكثر ملاءمة للعملاء وتخفيض تكاليفها وسرعة إنجازها وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبرى، مثمنا التفكير الجاد للحكومة السودانية لتفعيل الدفع الالكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المصارف العربية قام بتكريم رئيس مجلس الوزراء القومي ومحافظ المركزي ورئيس اتحاد المصارف السودانية، فيما كرم اتحاد المصارف السودانية الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وآخرين.
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