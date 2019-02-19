57.900 مليار دولار الاستثمارات بالتكنولوجية المالية عالميا

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أسامة حسن فتوح إن الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية بلغت 57.900 مليار دولار حول العالم خلال النصف الأول للعام الماضي فقط، مشيرا إلى أن العالم يشهد انتقال متسارع نحو الاقتصاد غير النقدي بفضل التكنولوجيا المالية.

وحسب وكالة الانباء السودانية سونا قال خلال مخاطبته منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الالكتروني الذي عقد اليوم بكورنثيا إن التحول ومواكبة التقنية الحديثة أصبح أمرا حتميا لتحقيق الاستقرار المالي .