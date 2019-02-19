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تشكيلتي ليفربول وبايرن ميونح في دوري أبطال أوروبا

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كشفت الكثير من التقارير الصحفية الإنجليزية والألمانية، عن التشكيلة النهائية لفريق  الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة .

 

وجاءت تشكيل الفريقين على النحو التالي:-

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ليفربول: أليسون بيكرألكسندر- أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون - هندرسون، فينالدوم، كيتا - صلاح، ماني، فيرمينو

بايرن ميونيخنوير، كيميتش، سول، هولمز، ألابا، جورتزكا، ألكانتارا، جنابري، رودريجيز، كومان،ليفاندوفيسكي

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