تشكيلتي ليفربول وبايرن ميونح في دوري أبطال أوروبا

كشفت الكثير من التقارير الصحفية الإنجليزية والألمانية، عن التشكيلة النهائية لفريق ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيل الفريقين على النحو التالي:-

Advertisements

ليفربول: أليسون بيكر- ألكسندر- أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون - هندرسون، فينالدوم، كيتا - صلاح، ماني، فيرمينو

بايرن ميونيخ: نوير، كيميتش، سول، هولمز، ألابا، جورتزكا، ألكانتارا، جنابري، رودريجيز، كومان،ليفاندوفيسكي