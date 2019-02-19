رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع جاريدو لنهاية الموسم

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده الرسمي مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق بعد رحيله عن فريق الرجاء المغربي.
وأتم نادي العين التعاقد مع المدرب جاريدو حتي نهاية الموسم الجاري، بعدما رحل زوران عن الفريق لتدريب فريق الهلال السعودي في الفترة الماضية.
وقال جاريدو بعد التعاقد مع العين: سعيد للغاية بتدريب العين، لم أتردد في قبول العرض، لقد قدموا أنفسهم بصورة مشرفة في كأس العالم للأندية، لديهم فريق يمتلك ما يكفي لتحقيق طموحاتي التدريبية.
الجدير بالذكر أن العين سيواجه فريق النصر يوم السبت المقبل في الاختبار الأول للمدرب الإسباني جاريدو.
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