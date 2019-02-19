السودان: مظاهرات جديدة بالخرطوم وأم درمان والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقها

تظاهر سودانيون اليوم الثلاثاء 19 فبراير2019م في مدينتي الخرطوم وأم درمان، وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم وردد المتظاهرون "حرية، سلام، عدالة".

حيث واجهتها السلطات السودانية بالغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في الخرطوم ومدينة أم درمان مساء اليوم، وفق ما أفاد شهود عيان .

وهتف المتظاهرون الذين خرجوا في مناطق عدة منها الحتانة ،الصحافة ، الجريف غرب ،شمبات في الخرطوم وأم درمان الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل "حرية، سلام، عدالة"، بحسب المصادر نفسها قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع عليهم.

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وفي بيان نشر على تجمع المهنيين السودانيين ، دعا التجمع إلى "مواكب ليلية واعصامات اليوم الثلاثاء بمختلف أجزاء العاصمة.

وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول إلى مظاهرات أشمل، بات ينظر إليها على أنها أكبر تهديد واجه حكم البشير منذ تسلمه السلطة قبل ثلاثة عقود.

وتفيد حصيلة للسلطات السودانية أن 22 شخصا قتلوا في التظاهرات التي انطلقت في 19 كانون الأول/ديسمبر، بينما تتحدث منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" عن مقتل اكثر من خمسين شخصا على الأقل بينهم أطفال.