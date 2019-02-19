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الكشف عن موعد إقالة ساري

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الإنجليزي قد صار قريبًا للغاية من فسخ عقده مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تيلجراف" البريطانية، فإن ساري أصبح تحت خطر الإقالة، إن خسر أحد المباراتين المقبلتين ضد مالمو أو مانشستر سيتي قد يُقال.
ويمر فريق تشيلسي بفترة سيئة للغاية، حيث تراجع للمركز السادس برصيد 60 نقطة، وتلقى هزيمتين ثقلتين في البريميرليج بأربعة أهداف من بورنموث وأخرى بستة أهداف من مانشستر سيتي.
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