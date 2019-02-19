جنابري: ليفربول مفضلون علينا للفوز ولكن

أكد الدولي الألماني سيرجي جنابري، لاعب فريق بايرن ميونيخ، أن ليفربول الإنجليزي هو المفضل للفوز على فريقه، في المباراة التي ستقام اليوم ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وقال جنابري في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن الجمهور مخطئ [بتفضيل ليفربول]. ليفربول يلعبون موسم قوي للغاية، و لا يمكنك إنكار ذلك".
وأضاف قائلاً: "لا بأس بذلك. لكن هذا لا يعني أننا نذهب إلى المباراة و نقول 'لا يوجد شيء يمكننا الحصول عليه' بل على العكس: 'لدينا قوتنا، نحن بايرن، كل شيء ممكن".
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