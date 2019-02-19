طلاب جامعات سودانية يعلنون الاضراب عن الدراسة

اضرب طلاب عدة جامعات سودانية من بينها الرباط الوطني وجامعة السودان وطلاب كلية الفجروجامعة المشرق للعلوم والتكنولوجيا تجمع طلاب المستوى الخامس هندسة" "اليوم 19 فبراير 2019م عن الدراسة بسبب الاحتجاجات التي تعم البلاد والمطالبة بتنحي رئيس النظام عمر البشير وحكومته ، حيث امتنع الطلاب عن دخولهم قاعات الدراسة مطالبين باعلان اغلاق الجامعات الى حين انتهاء الاحتجاجات التي تعم البلاد ، الجدير بالذكر ان عدد من الجامعات السودانية تواصل اعتصاماتها عن الدراسة تضامنا مع الثورة والتظاهرات التي انتظمت البلاد والتي تدخل شهرها الثالث توالياً ومنها كلية البيان وجامعة السودان والرازي والجزيرة وكلية الاهلية بالاضافة الى جامعة الاحفاد ، وتشهد البلاد حراكا جماهيريا واسعا يطالب بتنحي رئيس النظام وحكومته.

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