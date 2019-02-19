استشهد الشيخ والداعية أسامة سليمان بالأغنية السودانية الشهيرة (كلمني يا حلو العيون) للفنان الكبير محمد ميرغني في معرض رده عن محور يتعلق بالكلمة الطيبة في برنامج صباحات سودانية يتناول موضوع عنوانه (الكلمة الطيبة بوابة محبة للآخرين) حيث طرحت عليه مقدمة البرنامج المذيعة رؤى تاج السر سؤلاً عن التعامل بالكلمة الطيبة.
سرد الشيخ أسامة موقفاً دار بينه و أحد أصدقاءه حيث قال:(وجدت مكالمات فائتة على هاتفي من أحد أصدقائي وعندما عدت واتصلت عليه قال لي معاتباً: (كلمني حاول حس بي) فما كان مني إلا وأن رددت عليه بذات كلمات الأغنية حيث قلت له :(عاتبني خت اللوم علي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : إمام وخطيب مسجد يوظف أغنية الفنان محمد ميرغني في رده على عتاب صديقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.