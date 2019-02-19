غرب كردفان تخصص (7) مليون جنيه لفتح منافذ للبيع المخفض

أكدت ولاية غرب كردفان عن حزمة من الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وذلك بفتح منافذ للبيع المخفض بمبلغ 7 مليون جنيه، والتركيز على مواقع العمل بالقرب من الوزارات والمحليات والوحدات الحكومية .
وأوضح عبد المنعم فضل المولى الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالولاية في تصريح بحسب (smc) أنه سيتم فتح 29 منفذاً للبيع المخفض بسعر الإجمالي والمصنع لخفض أعباء المعيشة، مبيناً أن الولاية تعمل على قيام شراكة مع عدد من أصحاب رؤوس الأموال لافتتاح منافذ للبيع المخفض في عدد من المحليات .
وقال فضل المولى إن خطة الولاية قسمت الميزانية على أربعة أرباع للتنفيذ خلال هذا العام وأهمها المشروعات التنموية وتمويل المشروعات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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