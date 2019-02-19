تأهب في مدريد بسبب موقعة أتلتيكو ويوفنتوس بدوري الأبطال

بدأت الشرطة الإسبانية في رفع حالة التأهب قبل ساعات من موقعة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي يوم غد الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
واضافت الصحيفة، أن جماهير يوفنتوس سيصلون مساء اليوم الثلاثاء لذلك قررت الشرطة الدفع بـ1200 جندي لتأمين شوارع مدريد ومحيط ملعب اللقاء.
واكدت الصحيفة، على أن هناك ضوابط أمنية صارمة في محيط ملعب اللقاء ويجب على الجماهير الإلتزام بالتعليمات.
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