لينكر يتوقع المتأهل من موقعة ليفربول وبايرن ميونيخ

يعتقد جاري لينكر أسطورة منتخب إنجلترا، أن نادي ليفربول سوف يتمكن من تخطي عقبة بايرن ميونيخ والعبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جاري لينكر خلال تصريحاته لموقع "أي نيوز" البريطاني، أن البافاري لا يقدم موسماً جيداً، لأنهم يمرون بمرحلة انتقالية، ولكن لا يزال لديهم عدد كبير من اللاعبين الرائعين أصحاب الخبرات.

وتابع: "بايرن هو أحد أفضل فرق أوروبا، وبالتالي تبقى مهمة ليفربول صعبة".

وأكمل: "أعتقد أن ليفربول كان يفضل خوض الإياب بملعبه، ولكن لو نظرنا للموسم الماضي ليفربول نجح في حسم التأهل مبكراً ضد مانشستر سيتي وروما".

وأوضح: "سوف يحاول الريدز تكرار نفس الشيء ضد بايرن، وأتوقع تأهل ليفربول وأراهم الفريق المرشح ولو بنسبة قليلة عن بايرن".

ويلتقي ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء في ذهاب دور ثمن النهائي بينما تقام مباراة الإياب في "أليانز أرينا" في 13 مارس المقبل.