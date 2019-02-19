نجم نابولي يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه

علق النجم الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب نابولي الإيطالي، على ما يثار حول قيام الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي يوما بالتحدث معه لضمه.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية" "كلوب؟ لم أتحدث معه قط، ليس لدي ما أقوله".