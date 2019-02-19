ريال مدريد يحسم صفقة من العيار الثقيل

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة نادي ريال مدريد توصلت لاتفاق مبدئي لضم صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن ريال مدريد اقترب من التعاقد مع إيدير ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

واضاف الموقع، أن بورتو تعاقد مع ميليتاو بـ7 ملايين يورو من نادي ساولو باولو البرازيلي ولن يمانع في رحيله بقيمة 50 مليون يورو بالرغم من تألقه مع الفريق ودخوله من ضمن حسابات المدير الفني بشكل أساسي.

وتابع الموقع، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان أول من طلب التعاقد مع ميليتاو من بورتو ولكن اللاعب اختار الانضمام لريال مدريد.

وأكد الموقع على أن ميليتاو قد يكون أولي صفقات ريال مدريد في الصيف المقبل بعد اتفاق النادي مع بورتو