الاتحاد الإسباني يرفض استئناف ريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني عن قراره بشأن الاستئناف الذي قدمه ريال مدريد ضد البطاقة التي حصل عليها سيرجيو راموس.
لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني رفضت الطلب الذي تقدم به ريال مدريد حول رفع البطاقة الصفراء التي حصل عليها مدافع الفريق راموس خلال مواجهة برشلونة في نصف نهائي الكأس.
راموس كان قد سبق له وطُرد خلال مواجهة ريال مدريد وأياكس ضمن لقاءات الذهاب لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد سيواجه برشلونة يوم 27 فبراير الجاري ضمن لقاء العودة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
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