بكري يعلن رعاية منصة الشباب للإبداع والحوار الشبابي

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن الشباب يمثلون عماد استراتيجية الدولة لبناء أمة ناهضة وتعهد برعاية الجائزة الشبابية السنوية للإتصال بجانب رعايته لملتقي الشابات ذوي الإعاقة الذي يستهدف تدريب وتشغيل ألف شابة.

وأشار صالح خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء،وفد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشباب السوداني الى التزام الدولة ورعايتها لبرامج الشباب وعلي رأسها منصة الشباب للإبداع الثقافي والحوار الشبابي تحت شعار"منتدي شباب السودان لبناء المستقبل" الذي يشمل اثني عشر محوراً تغطي كافة القضايا الشبابية.

من جهته قال رئيس الآتحاد محمود ود احمد في تصريح صحفي أن اللقاء تناول خطط وبرامج الاتحاد وتقرير الأداء للعام ٢٠١٨م وبرامجه للعام 2019 م.

وأضاف ود احمد ان النائب الأول لرئيس الجمهورية تعهد برعاية الجائزة السنوية للاتصال التي ينافس فيها أكثر من 86 الف شاب وشابة عبر 243 تطبيق شبابي تخدم مجالات الصحة والتعليم والحكومة الالكترونية والتي سيتم الاحتفال بها في 15 أبريل القادم.

واشار الي اعلان النائب الأول رعايته لملتقي الشابات ذوات الإعاقة الذي يستهدف تدريب وتشغيل الف شابة عبر مشروعات استقرار الشباب بشراكة مع المجلس الأعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد ود احمد انه تمت مراجعة مشروعات الشباب والتي تتضمن مشروع إنتاج يستهدف اكثر من 45 الف شاب وشابة ومشروع المحاور بشراكة مع شركة زادنا عبر 200 محور تستهدف 14 الف شاب وشابة بجانب مشروعات تشغيلية وتمويلية لأكثر من 25 الف شاب وشابة.