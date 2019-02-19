سوريا ولبنان يناقشان عودة اللأجئين إلي بلادهم

زار وزير الدولة لشؤون اللاجئين اللبناني "صالح الغريب" سوريا يوم الاثنين ، وناقش سبل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وقد التقى الغريب مع وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف ، الذي أكد أن الحكومة السورية قد اتخذت كافة الخطوات لعودة اللاجئين السوريين.

وأشار مخلوف إلى أن لدى سوريا ولبنان مصلحة متبادلة وإرادة متبادلة من أجل عودة اللاجئين السوريين.

ومن جانبه ، قال الغريب إنه شعر بجدية وتعاون من الجانب السوري لعودة اللاجئين إلى سوريا.

حيث يوجد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان ، مما يجعل لبنان الدولة التي لديها أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد.وسوف يعود عشرات اللاجئين السوريين من لبنان على أساس أسبوعي.