والي شمال دارفور يفتتح مشروع الطاقة الشمسية بمحلية السلام

قالت وسائل اعلام رسمية بشمال ، إن والي شمال دارفور، الشريف سموح، افتتح مشروع الطاقة الشمسية لإنارة كافة مؤسسات محلية السلام. وقال سموح، إن ميزانية العام 2019 هي ميزانية برامج تعزز دور المحليات حتى تستطيع تقديم خدمات افضل للمواطنين.

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