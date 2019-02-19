ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في سوريا وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.
وقالت باشليه في بيان: "كثير منها (الأسر)... لا يزال يتعرض (أيضاً) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة إن "القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: تنظيم داعش يحاصر 200 أسرة في آخر معاقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.