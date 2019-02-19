الأهلي يصدر قرارا جديدا حول أزمة مباراة بيراميدز

يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعا ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر النادي بالجزيرة. وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس وإتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

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