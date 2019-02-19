تركي آل الشيخ يحرد مذيع قناة الجزيرة بسبب جمهور الأهلي

أحرج تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الذي قال إنه يتضامن معه ضد جماهير النادي الأهلي. ورد تركي آل الشيخ على تغريدة جمال ريان التي قال فيها "أعلن تضامني مع تركي ال الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي.. الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ".

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