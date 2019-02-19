شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خرج رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يثني على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد أن ضمن استثمار المملكة لملايين الدولارات في دولته في عملية يهدف من خلالها ولي العهد السعودي لكسر العزلة الدولية حوله بسبب ملف خاشقجي وشراء ولاءات وتحالفات جديدة بـ”الرز” السعودي.

وفي وصلة تطبيل لـ ابن سلمان قال عمران خان في مؤتمر صحفي داخل قاعدة نور خان الجوية قُبيل مغادرة ولي العهد السعودي: “استيقظت هذا الصباح ونظرت إلى هاتفي المحمول.. وأدركت أن ولي العهد السعودي سوف يحصل على أصوات أكثر مني إذا خاض الانتخابات”.

وغادر الأمير السعودي مساء الاثنين، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية لباكستان، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وتم توقيع ثماني مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية تقدر قيمتها بـ21 مليار دولار.

ومن أبرز مذكرات التفاهم التي وقع عليها بن سلمان خلال زيارته إلى باكستان إنشاء مصفاة تكرير للنفط في ميناء غوادر بتكلفة ستة مليارات دولار، ودعم بناء سدود مائية جديدة. وطن سرب

كانت هذه تفاصيل خبر عمران خان بعد أن شبع من “المال” السعودي يسخر من ابن سلمان …وهذا ماقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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