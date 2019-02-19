روسيا تفتح “ممرين إنسانيين” في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، فتح ممرين “إنسانيين” للنازحين المقيمين في مخيم “الركبان” السوري قرب الحدود الأردنية.

وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع الروسي، في مؤتمر صحفي من موسكو، إن نقطتي تفتيش أقيمتا قرب منطقتي “جليغم”، و”جبل الغراب”.

وأضاف أن “هذه الخطوة تمليها الحاجة الملحة لإيجاد حل مبكر لمشاكل المواطنين السوريين الذين لا يزالون يعيشون في ظروف مروعة”.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت عن هذه الخطوة، السبت الماضي، بهدف “السماح للنازحين للخروج طوعًا إلى أماكن يختارونها للإقامة”.

وذكرت مصادر في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، للأناضول، أن روسيا لم تبلغ الأطراف المعنية بالخطوة على نحو كاف.

وأضافت أنها تواجه صعوبة في التواصل مع الإدارات المدنية في مخيم الركبان، مشيرةً بالوقت ذاته أن سكان المخيم أنفسهم لا علم لهم بالخطوة التي أعلنتها روسيا.

و”الركبان”، هو مخيم عشوائي لا تديره جهة بعينها، سواء من الجانب السوري أو الأردني، ويقع في المنطقة المحرمة بين البلدين على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة.

ويضم المخيم عشرات آلاف النازحين السوريين، كانوا ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية؛ هربا من الحرب.